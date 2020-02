Arrestato per droga a Vignola, trovato in possesso di eroina e marijuana

OLBIA. Nell’ambito di capillari servizi di controllo del territorio disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari, principalmente volti a contrastare il crescente commercio illegale di sostanze stupefacenti ed altre condotte di potenziale pericolo per la sicurezza stradale, nella serata del 9 febbraio, durante un normale servizio di controllo nell’area di Trinità d’Agultu e Vignola, i Carabinieri della Compagnia di Valledoria hanno tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti da alcune incerte manovre effettuate dall’autovettura sulla quale stava viaggiando, i militari hanno intimato l’alt ad un ozierese di 37 anni, già noto alle FF. OO.







L’atteggiamento del giovane, che da subito ha manifestato un evidente nervosismo, ha indotto i Carabinieri ad effettuare una perquisizione sulla sua persona e sull’autovettura sulla quale stava viaggiando e l’esito del controllo, positivo in quanto lo stesso è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina, ha spinto i militari a estendere la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Qui i carabinieri hanno rinvenuto altri due chili di marijuana pronta per essere spacciata, nonché tutto l’occorrente per la pesatura ed il confezionamento. Per l’ozierese sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Nuchis. Nella mattinata di ieri il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha concesso all’ozierese il beneficio degli arresti domiciliari.

