Al via il Carnevale Arzachenese: ecco il programma

. Il piatto gallurese preparato con fave fresche, carne di maiale e lardo stufati lentamente è uno dei momenti legati alla cucina tipica locale inclusi nel programma accanto alla preparazione dal vivo delle frittelle (Frisgioli longhi). Due gli appuntamenti in agenda. Si potranno degustare fave e lardo ad Arzachena, dalle 12:30 in piazza Risorgimento, grazie al Comitato Chissi di Lu Carrasciali e nel borgo di Cannigione, dalle 13:00 in piazza Lu Muntigghjiu, con l’organizzazione storica a cura dell’associazione Insieme si può.Di seguito il programma completo del Carnevale Arzachenese organizzato dal Comitato Chissi di Lu Carrasciali.Arzachena, piazza Risorgimento12:30 Fai e laldu Degustazione ricetta tradizionale a base di fave e lardo stufati, a seguire preparazione dal vivo delle frittelle (frisgioli longhi) in collaborazione con il Comitato Fidali 80/9516:30 Carnevale dei bambini Pomeriggio di festa con trucca bimbi, mascotte dei personaggi dei cartoni animati, giochi gonfiabili, pentolaccia, spettacolo “Carta e coriandoli” e animazione musicale19:00 Serata danzante Ballo liscio con fisarmonicista, distribuzione panini e patatine a cura del Comitato Fidali 80/95Domenica 23 febbraioArzachena14:30 Sfilata dei carri allegorici Partenza del corteo da via Paolo Dettori (angolo viale Costa Smeralda) e arrivo al piazzale della palestra comunalePunti coreografia sfilata:fermata ARST, fronte piazza On. Filigheddu, fronte IPSAR Costa Smeralda18:30 Festa di carnevale Dj set e distribuzione panini e frittelle (frisgioli longhi) al termine della sfilataArzachena14:30 Sfilata dei carri allegorici Partenza del corteo da via Paolo Dettori (angolo viale Costa Smeralda) e arrivo al piazzale della palestra comunalePunti coreografia sfilata:fermata ARST, fronte piazza On. Filigheddu, fronte IPSAR Costa Smeralda18:30 Festa di carnevale Dj set e distribuzione panini e frittelle (frisgioli longhi) al termine della sfilataCannigione14:30 Sfilata dei carri allegorici Partenza del corteo dal porto, sfilata lungo via Nazionale, lungomare Andrea Doria e arrivo al portoPunti coreografia sfilata:via Nazionale (angolo via Elba), via Nazionale (angolo via Giacomo Orecchioni), lungomare Andrea Doria (angolo via V. de Gama)18:00 Premiazione Cerimonia di consegna dei premi per miglior carro, miglior macchina allegorica, miglior gruppo indipendente, miglior costume e, novità 2020, per il carro più ecosostenibile19:00 Festa di carnevale Serata musicale con Sgjimoney e Adriano, Domenico Dettori, Enrico Sotgiu e dj Pas, distribuzione di panini e frittelle (frisgioli longhi) al termine della sfilata.