Scontro frontale questa mattina in via Barcellona a Olbia: due feriti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 6 di questa mattina la Sala Operativa di Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente stradale ad Olbia in via Barcellona. Sul posto è stata inviata la squadra 7A del distaccamento di Olbia per dare assistenza al personale sanitario e alla messa in sicurezza della zona coinvolta dall’incidente, i due veicoli si sono scontrate quasi frontalmente e le due persone coinvolte sono state trasportate dall’ambulanza dei sanitari del 118 all’ospedale di Olbia, sul posto anche polizia stradale per quanto di loro competenza.