La sala operativa dei Vigili del fuoco Sassari intorno alle 15.50 circa sono stati allertati per un incendio scantinato ad Olbia via Ancona. Sul posto sono state inviate 2 squadre VV.F di Olbia che in breve tempo hanno domato le fiamme e provveduto alla bonifica dei locali. Le cause sono allo studio delle.forze dell'ordine. Sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza