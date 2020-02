Martedì 3 marzo Olbia senz'acqua, ecco i quartieri interessati

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'interruzione del flusso idrico dell'acqua sarà reso necessario per l'intervento straordinario ed emergenziali presso le vie cittadine interessate. E' prevista la chiusura dei rubinetti dalle 8.30 alle 15 nelle utenze del quartiere Baratta, Sant'Antoneddu, Isticadeddu, San Simplicio, via Vittorio Veneto e vie traverse, via Barcellona e vie traverse, via Barcellona parte alta esclusa zona Santa Mariedda, quarteire San Nicola.