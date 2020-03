Scontro fra auto sulla Olbia-Tempio Pausania, un ferito trasportato in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 17.50 circa, la sala operativa dei vvf di Sassari è stata allertata per un incidente stradale in direzione di Priatu all’altezza del bivio per Sant’Antonio. Due veicoli una Peugeot 305 e una Citroen Berlingò, si sono scontrate semi frontalmente. Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia 7A, che ha collaborato con i sanitari del 118. Uno dei conducenti è stato trasportato all’ospedale di olbia, l’area coinvolta dall’incidente è stata bonificata.