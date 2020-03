© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questo pomeriggio l'elicottero in servizio al 118 con base a Olbia è stato allertato per un intervento a La Maddalena dove una donna incinta aveva necessità di essere trasferita in ospedale al Giovanni Paolo II. L'equipaggio in pochi minuti ha raggiunto il mezzo aereo e con l'equipe medica ha preso il volo verso l'Isola dove è stata prelevata la paziente che è stata trasportata nella struttura ospedalier.