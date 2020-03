Arrivato l'esito di altri 50 tamponi effettuati per Olbia: tutti negativi

OLBIA. Sul territorio di Olbia si fermano a 27 i casi di positività. Questo è l'ultimo aggiornamento del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Gli esiti di ulteriori 50 tamponi arrivati oggi per il territorio di Olbia sono tutti negativi. "Ora rimaniamo in attesa di tutti gli altri risultsti -ha commentato Nizzi- . Oggi -ha proseguito il sindaco-con l'insediamento del nuovo coordinatore per l'emergenza Covid 19 del Nord Sardegna, Marcello Acciaro, è stata fatta una prima ricognizione delle emergenze sul territorio. In questa occasione i sindaci sono stati incaricati di verificare lo stato di salute di tutte le strutture che ospitano gli anziani. Perché dopo gli ospedali, abbiamo visto che il luogo dove si può diffondere maggiormente il Covid-19 è proprio questo. Oggi sono stati verificati nella casa di riposo di Sassari, Casa Serena, 73 casi di positività".















