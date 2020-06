Domenica concerto all'alba di Sòleandro a Pittulongu per "Su sole Ballende"

all'evento pubblicato su Facebook (clicca qui). Si ricorda inoltre che per quanto attiene alle attività di spettacolo o intrattenimento l’art.1, punto m) del DPCM 17.05.2020 prevede che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'uso della mascherina. Le norme anti Covid prevedono la prenotazione e l'assegnazione dei posti preventiva, è richiesto quindi di prenotarsiSi ricorda inoltre che per quanto attiene alle attività di spettacolo o intrattenimento l’art.1, punto m) del DPCM 17.05.2020 prevede che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'uso della mascherina.

Concerto all'alba domenica 28 giugno 2020 alle 5.53 del mattino nella spiaggia di Pittulongu a Olbia. Quarta edizione di Su Sole Ballende per la ricorrenza di San Giovanni, la più ricca di significati magici e quella in cui il culto solare e delle acque si evidenzia in modo eclatante. Alle prime luci dell'alba i Terranovesi accorrevano numerosi in riva al mare per assistere al sorgere del sole "pro idere su sole ballende". "Attendevano inginocchiati e silenziosi e dai riflessi dei primi raggi sulla superficie del mare, gli uomini traevano il pronostico sull'annata agraria e le donne quello sul matrimonio" (P.Moretti, Olbia - Testimonianze di vita). Quest'anno a esibirsi in riva al mare sarà SòLEANDRO accompagnato alle tastiere da Claudio Deledda.