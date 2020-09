Conclusi gli Industry Days dell'Olbia Film Network

Di fondamentale importanza strategica la conferenza legata ai fondi di co-produzione internazionale, durante la quale i responsabili nazionali dei desk di Creative Europe, Euroimages e EAVE hanno presentato tutte le novità normative 2021 e le relative opportunità legate al mondo della produzione. Di primissimo piano invece, il panel dedicato ai contributi di finanziamento nazionale, al quale hanno preso parte il responsabile CNA Cinema e Audiovisivo Ivan Olgiati, la responsabile AGICI Marina Marzotto, la responsabile DG Cinema Iole Giannattasio, Federico Pedroni di Rai Cinema e il Sottosegretario Mibact con delega al cinema e all'audiovisivo, l'Onorevole Anna Laura Orrico. Proprio quest'ultima ha dichiarato: “Dall’Olbia Film Network arriva un segnale importante, di incoraggiamento per tutta la filiera cinematografica. Un’industria che ha molto sofferto per la pandemia e per il lockdown ma che sta tirando fuori le energie migliori per ripartire. L’ho visto a Giffoni, l’ho visto a Venezia, lo vedo qui. Come governo abbiamo attivato tutta una serie di provvedimenti per aiutare il comparto, dal fondo emergenze da 335 milioni di euro agli interventi a sostegno ai lavoratori, dalle misure sul tax credit alle agevolazioni fiscali. Per il futuro, sarà fondamentale strutturare una sinergia stretta tra Mibact e Film Commission con l’obiettivo di alimentare il tessuto dell’imprenditorialità, della creatività e delle professionalità legate al mondo del cinema. Dobbiamo puntare sui giovani e sulla formazione, per formare nuove figure di imprenditori, con le necessarie competenze, nuovi creativi in grado di accedere ai contributi, penso ad autori e sceneggiatori, e nuove maestranze, con le professionalità richieste oggi”.



Assolutamente di primo piano gli ospiti intervenuti per i tavoli di lavoro.Presenti le delegazioni delle Film Commission di Puglia, Friuli Venezia Giulia e Sud Tirol che hanno costruito un percorso virtuoso, insieme alla nostra isola, e alla nostra Film Commission, per consentire la produzione cinematografica nelle loro aree di competenza.Grazie alla tenacia organizzativa del Comune di Olbia, al sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e allo straordinario supporto della Fondazione Sardegna Film Commission, Olbia si ritaglia un posto strategico nel panorama degli appuntamenti cinematografici europei e si candida per diventare il centro di sviluppo della giovane imprenditoria cinematografica nazionale.