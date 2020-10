© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 22.30 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP59 bis, prima di Baia Sardinia, per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente. La squadra ha collaborato attivamente con gli operatori del 118 e messo in sicurezza l'area. Gravi i due conducenti, trasportati dalle ambulanze all'ospedale di Olbia. Sul posto i carabinieri.