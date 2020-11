Tre giovani ladri seriali di un bar denunciati per furto aggravato a Olbia

I ladri, in più riprese, per l’esattezza, e a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, approfittando delle ore notturne, si sono introdotti furtivamente all’interno del bar e si sono impossessati di numerose bottiglie di liquori e vini oltre al danaro contante presente nella cassa, circa mille euro. E’ stato grazie all’ analisi effettuata sugli impianti di video sorveglianza presenti nelle vicinanze che gli uomini della Sezione Volanti del Commissariato hanno potuto identificare, senza ombra di dubbio, i tre ladri seriali, tutti ben noti alle forze dell’ordine in quanto, nonostante la giovane età, non nuovi ad eventi simili. Due di loro infatti anche alcune settimane prima erano stati denunciati per un fatto analogo in un altro bar di Olbia. Per i tre giovani è scattata quindi la denuncia in stato di libertà alla competente A.G.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Le indagini hanno avuto inizio in seguito di una denuncia del titolare presentatosi in Commissariato esasperato dai continui furti subiti presso il suo locale, frequentatissimo da giovani e ritrovo della movida olbiese.