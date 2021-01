E' morto l'imprenditore olbiese Gianni Iervolino

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E’ deceduto ieri sera l’imprenditore olbiese Gianni Iervolino all’età di 76 anni. Iervolino era molto conosciuto per l’avventura come editore della emittente tv Teleregione poi trasformata in Cinquestelle Tv e fallita qualche anno fa. Così come per Radio Internazionale che ancora oggi trasmette sulle frequenze radiofoniche. L’industriale poteva vantare, inoltre, la creazione di imprese importanti per il territorio come le Lavanderia industriali Clea e e l’azienda Cartoplastica. I funerali si svolgeranno domani, martedì 12 gennaio alle 11.30 presso la sala dell’Ex Audi sulla statale 125 Orientale Sarda. Riceviamo nel frattempo e pubblichiamo il ricordo della direttrice di Radio Internazionale, Maria Pintore, che con Iervolino ha lavorato per tanti anni.