Conad sostiene con una donazione l'associazione Prospettiva Donna di Olbia

OLBIA. Questa mattina, Patrizia Desole e Piera Bisson, presidente e tesoriera dell'associazione Prospettiva Donna di Olbia, hanno ricevuto simbolicamente un assegno da parte di Conad Insieme Srl che, in occasione dello scorso 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha promosso il Progetto X: una grande gara di solidarietà utile a finanziare direttamente le case rifugio di Nuoro e Olbia che quotidianamente accolgono e sostengono donne e minori vittime di violenza.







Dodici gigantografie, con testimonial donne e uomini che lavorano nei punti vendita Conad di Ottana, Macomer, Nuoro e Spazio Conad di Olbia, hanno accompagnato una grande gara di solidarietà da parte dei loro clienti. In questo particolare momento, in cui la pandemia ha acuito ulteriormente la situazione delle donne vittime di violenza, la donazione ricevuta si rivela estremamente utile per fare in modo che il nostro Centro antiviolenza possa portare avanti il lavoro quotidiano di contrasto alla violenza sulle donne, motivo per cui ci teniamo a ringraziare tutte le persone coinvolte in questa importante gara di solidarietà e ogni cittadino e cittadina che ha voluto e potuto partecipare.

