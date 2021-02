Rubinetti chiusi domani a Olbia, ecco dove

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Con una nota ufficiale la società di gestione idrica per la Sardegna, Abbanoa ha comunicato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua al fine di eseguire una serie di interventi sulle condotte di via Volta incrocio via Cellini per consentire un nuovo allaccio. A subire il disagio dalle 8 del mattino alle 18.30 i residenti di via Aldo Moro e traverse e cia dei Lidi e traverse. A tal fine sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.