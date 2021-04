Vicenda Moby-Tirrenia Cin, Ruggiu (Confindustria): "Auspichiamo esito positivo"

OLBIA. «Seguiamo con preoccupazione le vicissitudini e le notizie riportate dai media sui collegamenti marittimi che interessano l’importante gruppo armatoriale Moby-Tirrenia-CIN. Per la nostra Associazione i collegamenti marittimi e aerei da e per la Sardegna sono una delle leve cruciali per la ripresa della nostra economia e del turismo. Riteniamo che il futuro del nostro territorio e delle nostre imprese sia legato a doppio filo con la capacità del tessuto socio-economico di essere connesso con l’Italia e l’Europa in maniera stabile ed efficiente. In questo contesto – dichiara Giuseppe Ruggiu, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna –, perdere tutte le possibilità di poter contare sui collegamenti offerti alle nostre aziende manifatturiere, dei trasporti e turistiche è un rischio che non possiamo correre.





È indispensabile evitare non solo di mettere in pericolo la competitività del nostro territorio ma anche di tagliare le gambe alle nostre imprese e al turismo sul quale si fonda la speranza di una pronta ripresa dopo la crisi dettata dalla pandemia. Confindustria Centro Nord Sardegna nelle more dei tempi e delle modalità che il Tribunale e le istituzioni riterranno più opportune, auspica che la situazione possa trovare esito positivo e il giusto spazio, nel rispetto dei principi della concorrenza, per un rilancio della società e con essa della salvaguardia dei traffici, dei posti di lavoro e dei servizi così rilevanti per la Sardegna».

