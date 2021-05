© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Il numero delle persone positive al virus in città è anche oggi sono in calo: 624 contro i 682 di ieri – afferma il sindaco Settimo Nizzi – . Si conferma dunque il trend che abbiamo iniziato a vedere ieri, ma per ora si tratta di un timido segnale che auspichiamo venga confermato nei prossimi giorni. Continueremo ad aggiornare i nostri concittadini sull’andamento della curva epidemiologica».