Campagna vaccinale a Olbia, ecco il programma della settimana

, nell'hub vaccinale di Olbia si proseguirà con la vaccinazione degli over 80 (nati sino al 1941) che non fossero ancora stati vaccinati per motivi personali o di salute, potranno comunque prenotarsi inviando una mail a prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it nella quale si dovranno indicare nome, cognome, recapito telefonico e comune di residenza/domicilio. La prenotazione potrà essere, in alternativa, effettuata tramite il portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 della Regione Sardegnavaccinocovid.sardegnasalute.it(chi non fosse in possesso di una connessione internet o avesse difficoltà a farlo, potrà rivolgersi anche alla più vicina stazione dei Carabinieri, che si sono rese disponibili a fornire il supporto necessario). Successivamente all’adesione, i cittadini saranno contattati per la prenotazione dell’appuntamento.senza alcuna prenotazione. Tra le categorie vaccinabili all'hub di Olbia, rientrano i soggetti estremamente vulnerabili e gravi disabili (secondo L. 104, Art.3-comma 3) e i loro Care giver, conviventi (reali), dotati di documentazioni che attesti il rapporto di assistenza/convivenza, provenienti da tutto il territorio gallurese.Inoltre, compatibilmente con le dosi di vaccino disponibile, si prosegue con la vaccinazione degli over 70 (nati sino al 1951), provenienti da tutti i comuni della Gallura.Nell'hub vaccinale del Comune di Tempio Pausania, invece, la giornata di lunedi sara dedicata alle seconde dosi, e quella di martedì ai soggetti fragili (oltre trecento) convocati dai medici di medicina generale.Attualmente i vaccini a mRNA (Pfizer/BioNTech o Moderna) sono destinati ai soggetti estremamente vulnerabili e categorie vaccinabili con età inferiore ai 60 anni (dal 1962 fino a minimo 16 anni con Pfizer e 18 anni con Moderna), mentre i vaccini a vettore virale (Astrazeneca-Vaxzevria, Janssen J&J) sono destinati ai soggetti con età superiore ai 60 anni (sino ai 79 anni), ai fragili non estremamente vulnerabili, in sani, in care giver o conviventi di disabili.La Assl di Olbia ricorda che i vari sistemi di convocazione ( piattaforma Cup, comunicati stampa delle amministrazioni comunali o della Assl, telefonata diretta della Assl o attraverso il proprio medico di famiglia) sono tra loro integrati. Per questo resta sempre valida la possibilità, per le persone estremamente vulnerabili e con gran disabilità nati dal 1942 al 2004 e individuati negli elenchi per patologia pubblicati nel portale regionale sardegnasalute.it, di manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale tramite registrazione sul portale dedicato vaccinocovid.sardegnasalute.it.Le persone registrate riceveranno così un sms con l’appuntamento per la vaccinazione, che avverrà con siero Pfizer o Moderna. Chi inoltre fosse in possesso di certificazione medica che indicasse la necessità di somministrazione del vaccino a domicilio potrà segnalarlo al momento della registrazione.