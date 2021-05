Proseguono a Olbia le vaccinazioni dei 60enni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tra le categorie vaccinabili all'hub di Olbia in questa settimana, rientrano ancora i soggetti estremamente vulnerabili e gravi disabili (secondo L. 104, Art.3-comma 3) e i loro Care giver, conviventi (reali), dotati di documentazioni che attesti il rapporto di assistenza/convivenza, provenienti da tutto il territorio gallurese.Gli ultraottantenni allettati o che necessitano di somministrazione del vaccino a domicilio, devono rivolgersi al proprio medico di famiglia.a Assl di Olbia ricorda la possibilità, per le persone estremamente vulnerabili e con gran disabilità nati dal 1942 al 2004 e individuati negli elenchi per patologia pubblicati nel portale regionale sardegnasalute.it, di manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale tramite registrazione sul portale dedicato vaccinocovid.sardegnasalute.it.Le persone registrate riceveranno così un sms con l’appuntamento per la vaccinazione, che avverrà con siero Pfizer o Moderna. Chi inoltre fosse in possesso di certificazione medica che indicasse la necessità di somministrazione del vaccino a domicilio potrà segnalarlo al momento della registrazione.