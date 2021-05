Domenica terza tappa del campionato regionale di Motocross al Crossodromo Sergio Bruschi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I piloti saranno impegnati fin dalle ore 7.30 con le operazioni preliminari, dalle 8.30 con le qualifiche e dalle ore 10.30 con la gara. Il tracciato, dotato del cancelletto di partenza con omologa di 3° livello federale, è lungo 1.770 meri, da percorrere in senso antiorario, recentemente è stato oggetto di una serie di interventi e migliorie che ne permetteranno l’utilizzo in gare di alto livello.Per la 3° tappa del Campionato regionale il Club Città di Tempio è pronto a schierare i piloti più spettacolari della disciplina. Per il minicross: Antonio Fiori, già campione regionale 2020,brillantemente impegnato nel Campionato Mini e Enduro 2021 con ottimi risultati. Si festeggerà il rientro di Luca Brandano nella classe 85. . Nella 125 Alessandro Gala, recentemente protagonista della prima prova del Campionato Italiano nella 125 junior. Nella MX1 sarà impegnato Gian Mario Asole, pilota di punta del sodalizio tempiese.C’è grande attesa per la formalizzazione delle iscrizioni delle new entry : Matteo Ruiu nella classe 85; Massimiliano Corda, Mario Frau e Marco Frau, Federico Frilli, Massimo Ceccarelli, Efisio Deiana, Massimo Denardi, Enrico Farina, Federico Liggeri, Andrea Mastino, Marco Mura,Gabriele Piredda,Nicola Pudda , Massimo Ricco, Antonio Sanbiagio,Piermario Scintu,, gerolamo Sanbiagio e Belinda Marras, unica donna in campo.