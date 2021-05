Riprende la vaccinazione del personale scolastico a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Assl di Olbia comunica alla popolazione che sin da questo pomeriggio riprende la somministrazione del vaccino anti-covid di tutto il personale scolastico, docente e non, delle scuole galluresi. All'Hub di Olbia, sin dalla serata di oggi 7 maggio, potrà richiedere la vaccinazione tutto il personale scolastico delle scuole della Gallura (personale docente e non) che fosse rimasto escluso dalla prima tornata vaccinale.Si ricorda che l'Hub di Olbia effettua orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 sino alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30; l'accesso avviene in ordine di arrivo e viene regolato dal personale dedicato che vigila sull'accesso alla struttura. Al momento dell'accettazione è necessario esibire la tessera sanitaria e il modulo di consenso informato compilato in ogni sua parte (si allega il modulo)Il personale scolastico può prediligere l'orario pomeridiano così da non pregiudicare la regolare attività scolastica.