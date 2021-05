© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Controlli a tappeto tra sabato e domenica a Tempio Pausania e Calangianus per il rispetto delle norme anti covid. A Tempio i militari del reparto radiomobile hanno elevato sanzioni per l’inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da covid-19 a cinque persone controllate dagli operanti in piazza gallura alle 2 di notte senza giustificato motivo.