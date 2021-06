La Rosa firma per un altro anno con l'Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Società è lieta di comunicare la raggiunta intesa con il calciatore Luca La Rosa per il rinnovo del contratto in vista del campionato 2021/2022.Nato a Olbia il 20 settembre 1988, La Rosa è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile bianco e quella in arrivo sarà l'ottava stagione in carriera con la maglia dell'Olbia. Esordiente nei professionisti con l'Olbia nella Serie C2 2006/2007, con le 28 presenze messe insieme nella stagione appena conclusa, i numeri aggiornati dicono che, in maglia bianca, La Rosa ha totalizzato 134 presenze, mentre sono state 16 le reti realizzate.