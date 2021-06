L'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo rinnova la certificazione internazionale ASPIM

OLBIA. Le ASPIM sono zone marine e costiere caratterizzate da un elevato grado di biodiversità, habitat di particolare rilevanza naturalistica, specie rare, minacciate o endemiche. Questi siti possono rivestire importanza dal punto di vista scientifico, estetico, culturale o educativo e per essi deve essere assicurata capacità di gestione tale da garantirne la salvaguardia.





All’interno del protocollo relativo alle ASPIM sono inserite liste di specie a rischio di estinzione o la cui raccolta andrebbe limitata. L’iter per ottenere il riconoscimento passa dall’attivazione di studi scientifici sistematici e di monitoraggi degli habitat, che consentano di stilare gli elenchi delle specie sia di flora che di fauna, necessari per definire il grado di biodiversità del sito in oggetto. Lo status viene mantenuto attraverso il costante monitoraggio e salvaguardia delle specie individuate negli elenchi, perché essere ASPIM aumenta la responsabilità di controllo dell’ambiente, allo scopo di salvaguardare le specie ASPIM e gli habitat in cui molte di esse vivono e si riproducono.





La AMP di Tavolara ha superato a pieni voti la verifica ispettiva da parte della commissione tecnica internazionale, che le ha così consentito di conservare lo status di Aspim conseguito nel 2007. Una conferma che premia la bellezza ambientale dell'AMP di Tavolara Punta Coda Cavallo, ma anche le attività di conservazione messe in atto dall’Ente Gestore per la valorizzazione e la gestione del patrimonio naturalistico del territorio.

