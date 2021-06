Un 39enne in arresto a Olbia per maltrattamenti in famiglia

L'uomo, già recidivo per comportamenti violenti nei confronti dei membri del proprio nucleo familiare, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ai sensi dell'articolo 572 del codice penale e successivamente ristretto presso la camera di sicurezza della caserma dell’arma, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.

L'intervento tempestivo dei militari, richiesto dalla giovane donna, ha permesso di cogliere l'uomo in evidente stato di agitazione psico-fisica, verosimilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, mentre tentava di forzare la porta per fare accesso nell’appartamento, dove la stessa si era barricata.L'episodio si colloca nella casistica del "codice rosso", la fattispecie che comprende le violenze domestiche e di genere introdotte dalla legge n. 69 del 2019, che vede i carabinieri impegnati in prima linea con una costante attività di contrasto e di assistenza delle vittime di questo genere di reati.