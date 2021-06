Grande successo per la quinta edizione dell'Olbia Film Network

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La serata finale, che ha visto protagonista la proiezione del film “Regina”, del regista Alessandro Grande con protagonisti Ginevra Francesconi e Francesco Montanari, si è aperta con i ringraziamenti del direttore artistico Matteo Pianezzi a tutti i presenti e a chi sostiene da anni l’iniziativa, in primis il Comune di Olbia – Oggi è l’ultimo giorno dell’Olbia Film Network, è stato un evento molto importante, ma molto difficile da organizzare in un anno pandemico come questo, perché organizzare un evento in presenza è stato estremamente complicato dopo la chiusura di un anno, e riuscire a portare il Festival a casa con un grande successo di pubblico, di addetti ai lavori, di connessioni e professionisti industry è stato anche grazie a chi da cinque anni crede nel nostro progetto.Il compito di un’amministrazione pubblica è anche valorizzare le eccellenze della propria città. Grazie ragazzi perché non vi siete mai arresi e perché avete voluto portare avanti questo evento il cui risultato sono i complimenti che stiamo ricevendo tutti i giorni. A seguire il regista Alessandro Grande, già passato negli anni scorsi ad Olbia con un cortometraggio in concorso al Figari Film Fest, e l’attrice Ginevra Francesconi sono stati chiamati a ritirare il premio Opera Prima per la pellicola “Regina” ritenuta uno dei miglior esordi cinematografici dell’anno.Il lavoro sinergico con la Fondazione Sardegna Film Commission è fondamentale nel posizionamento della Sardegna come possibile location per le maggiori produzioni e per i maggiori broadcast internazionali.Realizzare un festival in presenza, in questo periodo storico, è già di per sé un successo. Farlo con una risposta di pubblico e di ospiti come quella che abbiamo avuto lo è ancora di più. Grandi nomi del cinema nazionale e giovani autori hanno condiviso idee e progetti in un evento che ha nella sinergia professionale la sua mission.e progetti internazionali in cerca di coproduzione e distribuzione, immersi nelle cristalline acque di Cala Sassari, sdoganando il concetto statico di “ufficio”.La manifestazione si è svolta grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Olbia.