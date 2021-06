Dipendenti Air Italy e Avis a Olbia per donare il sangue

OLBIA. La vertenza Air Italy è approdata stamani davanti al comune di Olbia con una manifestazione congiunta con l’Avis cittadina. Gli ex dipendenti della compagnia hanno infatti voluto, con un gesto di solidarietà, dare il proprio contributo alla problematica della carenza di sangue in attesa della decisione agognata per il blocco dei licenziamenti che secondo quanto riportato dovrebbe trovare l’ufficialità nel decreto sostegni bis di questo pomeriggio. Ottima la partecipazione alla manifestazione anche grazie alla presenza dei cittadini olbiesi.





Sulla vertenza il commento dell'assessore regionale al lavoro, Alessandra Zedda: “Esprimiamo soddisfazione e apprezzamento per il grande impegno del governo, delle istituzioni e dei sindacati, profuso in questa difficile vertenza che di fatto blocca i licenziamenti. Attendiamo l’approvazione definitiva del Decreto Sostegni bis, prevista per questo pomeriggio, che concederà l’agognata proroga di sei mesi degli ammortizzatori sociali per i 1.400 lavoratori dell’ex compagnia aerea Air Italy”. Così l’assessore del lavoro, Alessandra Zedda, al termine della riunione, in videoconferenza, con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, dei Trasporti e dello Sviluppo economico, i liquidatori e le rappresentanze sindacali.

“La Regione - sottolinea l’esponente dell’esecutivo Solinas - metterà in campo anche attraverso l’utilizzo dei fondi FEG una serie di politiche attive per aiutare i lavoratori a reinserirsi nel mercato del lavoro. L’auspicio è che dopo la sottoscrizione della cassa integrazione, il tavolo tra ministeri, regioni e sindacati attivi un percorso di politica industriale per il rilancio del trasporto aereo nazionale e il reinserimento di tutti i lavoratori e le lavoratrici Air Italy”. La riunione è stata aggiornata a domani, primo luglio, alle 16 per la sottoscrizione dell’accordo.





