Un esemplare di Caretta Caretta salvata a La Caletta di Siniscola

I biologi dell’AMP di Tavolara, accorsi al porto della Caletta, hanno prestato le prime cure all’animale e trasportato alla Clinica Veterinaria Duemari di Oristano per maggiori controlli e ospedalizzazione.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Recuperata una Caretta caretta a largo della Caletta di Siniscola. L’animale, in evidente stato di difficoltà, era impigliato ad un palamito da pesca ed aveva ingerito un amo. Il giovane esemplare è stato prontamente recuperato da un peschereccio del posto che ha contattato la BLON del Corpo Forestale di Siniscola.La plastica in mare diventa una pericolosissima trappola per tutti gli animali. Insieme, con piccole scelte quotidiane, possiamo arginare questo fenomeno e proteggere gli ambienti naturali.