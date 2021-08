Divieto di utilizzo dell'acqua in zona aeroporto a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Il sindaco di Olbia, visti i risultati dei prelievi dei campioni dell’acqua nei punti previsti in zona aeroporto ha ordinato, tramite specifica ordinanza, il divieto di utilizzo dell’acqua per fini alimentari. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a nuova disposizione. Ecco il documento licenziato dal comune:OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente relativa al divieto di utilizzo ai finialimentari dell’acqua erogata presso la zona Aeroporto.IL SINDACOPRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 05.08.2021 dall’A.T.S. Sardegna ASSLOlbia, Dipartimento di Prevenzione Zona nord sc, Sevizio Igiene Alimenti e Nutrizione, acquisita aln. 87070 del protocollo generale dell’Ente in data 06.08.2021, con la quale si evidenzia che connota n° 21-001814 del 29.07.2021 sono pervenuti gli esiti delle analisi effettuate dall’ARPAS diSassari sulle acque prelevate in data 28.07.2021, nel Comune di Olbia;CONSIDERATO che dal referto della nota n° 21-001814 del 29.07.2021, si evince la NONrispondenza delle acque nel punto di consegna della rete presso l’utenza:- SSROL1- Rub. Rotatoria Aeroporto Aeroporto – Olbia per superamento del valore di parametrodi Cloriti (valore rilevato: 950 μg/l);EFFETTUATA la valutazione del rischio da parte del Dipartimento di Prevenzione, ServizioIgiene Alimenti e Nutrizione della ASSL Olbia con la quale esprime il giudizio sanitario di acquanon idonea al consumo umano;CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che fino all’avvenuto ripristinodella qualità dell’acqua, attraverso un nuovo controllo analitico per la riformulazione del giudiziodi idoneità d’uso, l’acqua di cui trattasi è da considerarsi NON idonea come bevanda e perl’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre,bevande, etc.), mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igienedella persona e della casa;RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate,destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, aprescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne,in bottiglie o in contenitori;VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica;VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o diigiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dalSindaco, quale rappresentante della comunità locale;VISTO l’art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii. (Provvedimenti e limitazioni dell'uso);Ordinanza del Sindaco N. 50 del 06/08/2021Pagina 2 di 2VISTE le vigenti leggi in materia;Tutto ciò premesso;ORDINA1. Il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella località Aeroporto di Olbia,in quanto la stessa non è idonea come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quandol’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre, etc.), mentre è consentito l’utilizzo per illavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della persona e della casa (Provvedimenticoncernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);1. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASSL Olbia dell’avvenutoripristino delle condizioni di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge;DISPONEChe la presente ordinanza venga trasmessa in copia:- Al Comando di Polizia Locale;- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;- All’ATS Sardegna ASSL Olbia;- Alla GEASAR;- Al Comando Vigili del Fuoco – Distaccamento aeroportuale di Olbia (Costa Smeralda);- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;- All’Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’AlboPretorio on line.AVVERTEChe avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TribunaleAmministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidentedella Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presenteprovvedimento all’Albo Pretorio on line de