Si schianta con l'auto su una parete rocciosa a Santa Teresa Gallura

Intorno alle 2 di questa mattina i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a Santa Teresa di Gallura per un incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura è andata a schiantarsi contro una parete rocciosa in via del mulino a vento, dopo aver sbandato più volte e colpito un'auto in sosta. Praticamente illeso il conducente. La squadra ha messo in sicurezza l'auto e bonificato l'area. Sul posto i Carabinieri di Aglientu.