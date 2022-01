Ancora un rinvio a causa Covid per l'Hermaea Olbia

La prossima gara nel calendario della squadra biancoblù è quella del 30 gennaio, al Geopalace, contro Ravenna. Contestualmente sono state fissate le date dei primi due recuperi: mercoledì 2 febbraio alle 20.30 l’Hermaea riceverà la visita della Banca Valsabbina Millenium Brescia, mentre venerdì 18 febbraio Caforio e compagne saranno di scena a Sassuolo per il recupero della 3/a giornata di ritorno.

. La Volley Hermaea Olbia comunica che, per motivi connessi all’emergenza sanitaria in corso, è stato sancito il rinvio a data da destinarsi della gara prevista per domenica 23 gennaio in casa dell’Assitec Sant’Elia.