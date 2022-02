Incidente stradale tra due auto a Olbia, i conducenti trasportati in ospedale

OLBIA. Nella giornata odierna poco dopo le 15.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti in via Mignogna per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Panda e una Hyundai entrambe condotte da due ragazzi.







All’origine dell’incidente potrebbe esserci una mancata precedenza. Entrambi gli occupanti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti sul posto oltre al 118 la polizia locale per i rilievi del caso.

