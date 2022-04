Un uomo arrestato per spaccio a Valledoria

OLBIA. Durante uno dei tanti servizi di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti organizzati dai carabinieri, nel fine settimana scorso, a Valledoria, i militari del nucleo radiomobile della locale compagnia hanno tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti da alcune strane manovre effettuate dall’autovettura sulla quale stava viaggiando, i militari hanno intimato l’alt ad un 57enne, nato nel continente, ma residente da anni a Valledoria.





L’atteggiamento dell’uomo, peraltro incensurato, che sin da subito ha manifestato un evidente nervosismo, ha indotto i carabinieri ad effettuare una perquisizione sulla sua persona e sull’autovettura sulla quale stava viaggiando e l’esito del controllo, positivo in quanto lo stesso è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, ha spinto i militari a estendere la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Qui i carabinieri hanno rinvenuto altri 50 grammi di marijuana pronta per essere spacciata, alcune dosi di cocaina, diverse centinaia di euro in banconote di piccolo taglio, nonché tutto il necessario per il suo taglio ed il suo confezionamento. l’uomo, dopo essere stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, ha presenziato il giorno successivo davanti al giudice del tribunale di sassari il quale, dopo aver convalidato il suo arresto, ha disposto per lo stesso l’obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri di Valledoria.

