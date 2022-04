Conto alla rovescia per il carnevale tempiese

La direzione artistica di Alessandro Achenza ha in serbo una ricca serie di novità, capaci di contestualizzare la festa rispetto alle nuove date. Non mancheranno i bambini delle scuole materne, elementari e medie che accompagnati da Re Giorgio e da Mannena, saranno protagonisti di una giornata a loro dedicata. Immancabile il contorno fatto di buon vino, cibo, frittelle, musica e spettacolo teatrale. Il calendario, con tutti i dettagli, le allegorie, le presenze e i partner di questa speciale edizione del Carrasciali Timpiesu, saranno svelati a breve, durante la conferenza stampa in programma dopo Pasqua.



. La complessa macchina organizzativa è in moto e, pur fra mille difficoltà e regole da seguire, la Città di Tempio Pausania è pronta per regalare alla comunità, ai turisti, al pubblico che seguirà dalle dirette televisive, l’inedita edizione 2022 del Carrasciali Timpiesu.farà la sua apparizione per il matrimonio con la sposa di sempre, la popolana Mannena. La corte del Re accompagnerà Giorgio, mentre Mannena avrà damigelle d'onore per l'occasione davvero speciali. Il tema allegorico di quest’anno sarà "Giù la maschera". Dal 7 al 14 maggio i famosi quintali di coriandoli inonderanno le vie del centro durante le giornate clou dell’edizione primaverile. Protagonisti i cinque carri a concorso, a loro si aggiungeranno tutti i gruppi estemporanei a concorso, gli ospiti che arrivano dai comuni vicini e le spettacolari presenze che anche quest'anno sapranno rendere effervescenti le sfilate. Questa edizione, vedrà a concorso un numero minore di Carri, rispetto alle edizioni canoniche del Carnevale, poiché le difficoltà di questi mesi non hanno permesso di dedicare tempo alla costruzione e alla realizzazione dei propri carri. I Carrascialai saranno comunque presenti garantendo continuità con gruppi estemporanei.Il Carnevale Tempiese è organizzato dal Comune di Tempio Pausania, con il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna, Associazione Carrasciali, Associazione Carrascialai Timpiesi, Associazione Turistica Pro Loco Tempio Pausania, Servizio di Sicurezza Lion, Zema Bike, Classe 1977, Mirtò.