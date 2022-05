Il Carnevale di Tempio 2022 è iniziato nel migliore dei modi

I due protagonisti, Re Giorgio e Mannena, hanno assistito alla proiezione del video realizzato lo scorso marzo, durante la celebrazione del matrimonio reale. Un video capace di mostrare il lato romantico dei due sposi. Il corteo ha visto la presenza della Corte del Re e della Regina ossia, spose e sposi (in questi casi la confusione dei generi è d’obbligo) che hanno danzato con le coreografie di Korin Podesva, indossando abiti di raffinata fattura, per festeggiare gli sposi sulle note della canzone di questa edizione, proposta da Susanna Fanti, per il terzo anno interprete della colonna sonora del Carnevale, e da Cecilia Fenu. Entrambe hanno indossato uno spettacolare versione 3.0 dello storico Domino tempiese.





Venerdì 13 Maggio

che ha visto sfilare fra due ali di pubblico particolarmente partecipe, i cinque carri a concorso, i gruppi, le tante maschere estemporanee. La giuria ha visionato la sfilata esprimendo in gran segreto il proprio voto in attesa del gran finale di sabato 14 maggio. Un corteo ricco, colorato, con figuranti di tutte le età, un corteo che ha saputo rendere onore al matrimonio fra Re Giorgio e la sua Mannena, visibilmente in dolce attesa.Sul palco centrale un fantastico Show, ha saputo dettare i tempi di tutto il pomeriggio. Alessandro Achenza, direttore artistico, conduttore, attore e per l’occasione anche ballerino, ha aperto la prima edizione post Covid del Carnevale con l’entusiasmo che ha poi contrassegnato tutto l’evento. Satira, ironia e buongusto queste le parole chiave della giornata. Il Sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, ha ringraziato il pubblico sia quello presente sia quello che, grazie alle dirette televisive e web, ha potuto seguire la manifestazione. Il Sindaco Addis ha dimostrando grande divertimento e ironia nel seguire le scene di satira pungente che hanno visto il suo alter ego protagonista sul palco. Le Carrascialine, ovvero il corpo di ballo diretto da Korin Podesva, formato da Luana Avellino, Gianna Franchi, Silvia Mele e Michela Putzolu,hanno dato forza alle parole , all’ironia e alla bravura di Fausto Pischedda ,ironico sosia ufficiale del primo cittadino tempiese.La Corte del Re che ha accompagnato i sovrani, per la prima volta ha visto protagonista e parte integrante dell’iconico gruppo, anche i musicisti della Banda città di Tempio che hanno danzato come provetti ballerini.Prossimo appuntamento giovedì 12 maggio alle ore 16,00, quando protagonisti saranno i bambini con la sfilata dedicata all’antica tradizione ” A fora Friaggju... e puru Maggju”. Bambini delle scuole materne, elementari e medie che seguiti dalle insegnanti e con le coreografie di Korin Podesva e Daniela Tamponi, racconteranno il carnevale ad altezza di bambino. I bambini saranno accompagnati da Re Giorgio, Mannena e dalle Majorettes Noise.Venerdì 13 Maggio appuntamento al Teatro del Carmine, per lo spettacolo “Coriandoli Svizzeri “, di e con Roberto Acciaro. Un live che racconta la bellezza dei testi delle canzoni tipiche del Carrasciali Timpiesu,e che attraverso ricordi e aneddoti ne ripercorre le tappe. Lo spettacolo prevede la presenza di Alessandro Achenza e Fausto Pischedda, artefici d’indimenticabili momenti di spettacolo non solo carnascialesco, e di Korin Podesva che cura le coreografie e danza con Gianna Franchi e Michela Putzolu .All’opera durante questa originale settimana carnevalesca anche i ragazzi delle Classi 1977 e la 73, impegnati sia nella gestione delle tribune centrali sia nella preparazione di panini e frittelle.Fino al 14 Maggio è possibile visitare anche il Museo del Carnevale presso lo Spazio Faber, in Piazza Mercato nel cuore della città di pietra.Lu Carrasciali Timpiesu 2022 è organizzato dal Comune di Tempio Pausania, con il supporto del Ministero della Cultura, regione Autonoma della Sardegna Associazione Carrasciali, Associazione Carrascialai Timpiesi, Associazione Turistica Pro Loco Tempio Pausania, Ad Maiora APS, Zema Bike, Vigilanza Lion, Giesse, Classe 1977, 73 e Mirtò.