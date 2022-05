Incendio nella notte in un bar di Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per l'incendio di un bar in viale costa Smeralda ad Arzachena. La chiamata alla sala operativa del Comando è arrivata alle 2.45 e le operazioni sono state concluse alle 6. E' stato necessario fare evacuare due appartamenti soprastanti il locale. Una signora con un bambino di circa due anni hanno avuto bisogno delle attenzioni del 118 per essersi intossicati con il fumo. Sul posto erano presenti anche i carabinieri con il nucleo investigativo di Olbia. Accertamenti in corso.