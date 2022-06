© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 7.30 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti all'incrocio tra via Amendola e via Dettori per un incidente stradale. Per cause da accertare una Seat Ibiza è uscita di strada dopo aver colpito una Golf. La conducente della Seat è stata trasportata all'ospedale di Olbia dal personale del 118 per accertamenti. La squadra ha messo in sicurezza le auto e bonificato l'area.