Intorno alle 4.50 di stamattina i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SS125, presso le curve del Mulino di Arzachena, per un incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura ha sbandato, urtando il guardrail. Due feriti lievi, sul posto personale del 118 e Carabinieri. La strada è stata riaperta dopo aver messo in sicurezza le autovetture e bonificato l'area.