© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle ore 22 di stanotte i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in località San Gavino a Palau per un incendio scaturito all'esterno di un locale con caldaia, interessando anche alcune bombole di GPL. Dopo aver raffreddato le bombole la squadra ha spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Sul posto i Carabinieri.