Bulgari sfila al Cala di Volpe per i 60 anni della Costa Smeralda

L’anima di ogni creazione di Alta Gioielleria Bulgari è racchiusa nei vibranti colori, nella vitalità e nello splendore di gemme straordinarie, vero tratto distintivo dello stile del brand. Con il suo approccio innovativo al taglio e al colore delle gemme, Bulgari traccia un percorso creativo del tutto originale nel mondo dell’alta gioielleria. Emblema del suo stile distintivo sono le magnifiche forme levigate e ricurve del taglio cabochon. Nel laboratorio di Roma, le mani sapienti degli orafi della maison danno vita a creazioni che sono delle vere e proprie opere d’arte, one-of-a-kind, frutto di competenze e savoir-faire d’eccezione.





Tra le creazioni di Alta Gioielleria che le modelle hanno indossato durante l’evento, anche due tra i segni distintivi di Bulgari: Serpenti e Diva’s Dream.





Catturando lo splendore della Città Eterna, Divas’ Dream rende omaggio all’eleganza e al fascino delle dive contemporanee. Con il suo esclusivo design ispirato ai marmi policromi e ai magnifici mosaici a ventaglio delle Terme di Caracalla, i gioielli Diva’s Dream incarnano la quintessenza della femminilità e della bellezza italiana.





Solo per questa particolare occasione, Bulgari ha esposto sia i gioielli appartenententi alla Collezione di Alta Gioielleria che quelli appartenenti alla Collezione Heritage, una collezione unica e patrimonio inestimabile della Maison, che attraverso le meravigliose creazioni create nel corso dei decenni (a partire dagli anni ’20 e ’30) racconta le radici del Brand e la sua affascinante evoluzione stilistica.

Una galleria esclusiva e una sfilata di Alta Gioielleria hanno celebrato il connubio tra la Maison Bulgari e l’Hotel Cala di Volpe e hanno reso omaggio al 60° anniversario della Costa Smeralda con “un gioioso omaggio alle Gemme della Natura e l'esuberante creatività romana”.Nell’iconica struttura simbolo della Costa Smeralda e di proprietà di Smeralda Holding, giovedì sera si è svolta una preziosa serata all’insegna della bellezza e del prestigio di un brand conosciuto nel mondo, che ha scelto la splendida location del Matsuhisa at Cala di Volpe, uno degli angoli più suggestivi in Costa Smeralda.Nella passerella del Cala di Volpe, dunque, è andato in scena un “model show”, con protagoniste assolute alcune tra le creazioni di Alta Gioielleria Bulgari, ed accompagnato dall’esibizione di musica dal vivo con il gruppo “The Gypsy Queens” e il Dj Set di Graziano Della Nebbia.Sin dal suo debutto negli anni ’40, Serpenti, il segno più iconico del gioielliere romano, ha svelato la sua natura costantemente mutevole e il suo inarrestabile potere di trasformazione anno dopo anno, evolvendo dalle prime versioni stilizzate del Tubogas alle interpretazioni moderne, affascinando e seducendo con le sue linee sinuose e la sua bellezza palpabile.Bulgari, già presente presso l’Hotel Cala di Volpe con un’esclusiva galleria che include 14 vetrine dedicate ai più iconici gioielli della Maison, ha scelto per la sua esposizione un’area sinuosa e caratteristica, la parte dell’albergo che collega la hall con l’ala originale.