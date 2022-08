Questa sera a Porto Cervo "Contatto"con la danza verticale

A seguire, il concerto di musica Classica dell ’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia. Composta di prime parti provenienti dalle più prestigiose orchestre italiane quali i solisti veneti, il teatro La Fenice di Venezia, il teatro comunale di Bologna, gli archi della Scala, l’Orchestra, guidata dal maestro Guglielmo De Stasio, violino solista, proporrà una reinterpretazione delle musiche che hanno fatto la storia come Albinoni Adagio per archi; Vivaldi Concerto per la "Solennità di S. Lorenzo"; Tartini Adagio dal Concerto per violino e archi D56; e Vivaldi Concerto per la "Solennità della Lingua di S. Antonio in Padua"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Oggi, venerdì 5 agosto appuntamento nel sagrato della Chiesa di Stella Maris di Porto Cervo con la danza verticale dal titolo “Contatto”: la ballerina Elena Annovi si esibirà in una spettacolare pratica artistica danzando verticalmente sul campanile della chiesa accompagnata dalla musica di Manuel Attanasio. Il Sacro, il Blu del cielo e del mare e il Bianco: sono le suggestioni che hanno inspirato i due artisti alla scrittura di questo lavoro e il campanile della chiesa diventerà il palcoscenico in dialogo, in stretto “contatto” con la Danzatrice e la voce di Manuel. La Danza Verticale, tecnica utilizzata per questa performance dalla danzatrice, si basa proprio sulla forte relazione che si crea tra Corpo e Architettura. Portare il corpo dove normalmente non siamo abituati a vederlo e permettere allo spettatore un cambio di sguardo. Danzatrice contemporanea, compositrice e performer di livello internazionale Elena Annovi, dal 2006 con l’apertura dei Giochi Olimpici di Torino gira il mondo con diverse compagnie di fama mondiale, lavora al Teatro alla Scala e 2019 danza al Teatro Nazionale di Pechino. Collabora con artisti quali Paolo Fresu, Dino Merlin, Fura del Baus. Manuel Attanasio è un artista sardo poliedrico, musicista elettronico, cantante e sperimentatore della voce. Dal 2001 si occupa di installazioni sonore in cui convergono l’utilizzo di materiali come l'acqua, la terra, il fuoco e la luce.Se il buongiorno si vede dal mattino allora sabato 06 agosto sarà una giornata straordinaria infatti, alle 05:00, sulla spiaggia di Capriccioli, si svolgerà l’immancabile ed emozionante appuntamento del “Concerto all’alba” eseguito dall’Orchestra ritmico sinfonica “Accademia Strumentale della Sardegna” che suonerà celebri canzoni di Elton John, Riccardo Cocciante, Elvis Presley, Abba e molti altri.Gli eventi del 60esimo sono iniziati a maggio con il Premio Costa Smeralda, e proseguiranno sino ad ottobre con mostre, concerti, presentazioni di libri con importanti autori della scena letteraria nazionale, talk show giornalistici, feste popolari e diversi eventi per i più piccini. Tra i prossimi appuntamenti da segnalare il 13 agosto nella piazzetta principale di Porto Cervo la serata celebrativa dei 60 anni della Costa Smeralda dove si esibirà anche la grande interprete americana Amii Stewart e il 23 agosto una serata dedicata ai più giovani con i più amati rappresentanti del mondo trap: Aka 7even e Myss Keta.