Cane investito da auto ad Arzachena, salvato dai vigili del fuoco

Intorno alle 23 di questa notte i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP 115 in località Macciunitta per il soccorso ad un cane. Un bell'esemplare di segugio è stato investito da un'autovettura, restando incastrato con la testa tra tra il semiasse e il braccetto di una ruota anteriore. Dopo un'attenta valutazione, la squadra ha operato sull'avantreno sinistro anche con l'ausilio dei cuscini di sollevamento, liberando l'animale che fortunatamente non ha riportato ferite, ma solo tanto spavento.