A La Maddalena un 35enne arrestato per droga: perderà il reddito di cittadinanza

OLBIA. I Carabinieri della Stazione di La Maddalena hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un trentacinquenne del luogo, trovato in possesso di diverso quantitativo di marijuana e hashish. Durante un programmato servizio di controllo del territorio ultimamente intensificati per il periodo estivo e la stagione turistica, una pattuglia dei Carabinieri in perlustrazione nell’isola ha notato il giovane che, fermo sul ciglio della strada e con fare sospetto, sembrava in attesa di qualcuno con cui incontrarsi. Riconosciuto dai militari a causa di alcuni precedenti specifici, si decideva di sottoporlo a controllo, trovandolo in possesso di un coltellino sulla cui lama apparivano evidenti i residui di probabile sostanza stupefacente.







A quel punto i carabinieri hanno deciso di approfondire la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, all’interno della quale sono state trovate tre buste di infiorescenze di marijuana per circa 1,2 chili, divise in buste da 500 grammi (una di queste già iniziata) e circa un etto di hashish, oltre a diverso materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Sono state inoltre sequestrate banconote per circa 40 euro, ritenute ricavo dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato. L’autorità giudiziaria competente della Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha disposto la detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida, programmata per la mattinata di lunedì prossimo.

L'uomo perderà il diritto al reddito di cittadinanza di cui risulta essere beneficiario.