Quattro veicoli coinvolti in un incidente sulla 127 a Telti: traffico bloccato

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 16 il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 127 “Settentrionale Sarda”, a Telti in provincia di Sassari. Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti quattro veicoli.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.