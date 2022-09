Venerdì a Santa Teresa ultimo appuntamento con Ligghjendi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“Ligghjendi”, il Piccolo festival della letteratura popolare, ha riscosso un grande successo di pubblico e un grande consenso per la qualità dei libri presentati a Santa Teresa Gallura. Una rassegna letteraria vivace e multiforme, capace di illuminare di cultura per quasi due mesi con le “serate del libro” la piazza del Sapere della biblioteca comunale “Grazia Deledda”. Una rassegna che ha avuto la caratteristica di rivolgersi a tutte le fasce d’età, dagli adolescenti a lettori di lunga data.La rassegna letteraria si concluderà venerdì 9 settembre con una serata speciale, con due appuntamenti: si inizia alle 19,30 con la youtuber Jenny Puddu che dialogherà con Flavio Soriga; a seguire Milena Agus, intervistata dal giornalista Claudio Inconis. Serata che potrà essere seguita solo su prenotazione, scrivendo alla mail cooltourgallura@gmail.com.Il direttore artistico della manifestazione Flavio Soriga, uno dei più importanti e conosciuti scrittori sardi, ha costruito una iniziativa culturale che è riuscita ad essere un momento di conoscenza e confronto che ha abbracciato diverse forme artistiche e che si è rivolta a un pubblico popolare, curioso ed appassionato. “È importante, io credo, che qualunque nuovo festival cerchi di proporre idee e non solo sfilate di volti noti. Le lettrici e i lettori possono essere più interessati a una rilettura originale dei romanzi di Sergio Atzeni che alla classica intervista ai finalisti dello Strega – sottolinea Soriga -. In un festival devono convivere novità, giovani autrici e autori, vecchi maestri. Questo è un obbiettivo che vorremmo portare avanti col piccolo festival di mezza estate di Santa Teresa Gallura”.Centinaia di spettatori incuriositi ed appassionati hanno affollato la piazza della biblioteca per seguire le serate di lettura e spettacolo. A partire da “Filastrocche’n’roll” di Renzo Cugis, con la partecipazione di 30 bambini accompagnati dagli adulti, seguita poi dalla serata emozionante del 21 luglio in cui il magistrato Mauro Pusceddu ha presentato il suo romanzo “Eroina” accompagnato dal giornalista Claudio Inconis. Poi Alessandro De Roma, affiancato da Francesca Panzica, con il suo ultimo romanzo “Nessuno resta Solo” e, infine, la serata più partecipata in assoluto con Piero Dorfles, che ha dialogato con Paola Soriga su “Il lavoro del lettore. Perché leggere ti cambia la vita”.Una iniziativa voluta dal Comune di Santa Teresa Gallura, grazie all’impegno e all’idea dell’assessorato alla Cultura e che ha visto l’affiancamento nella parte logistica della cooperativa Cooltour Gallura, che ha portato tutta la sua esperienza nell’organizzazione di eventi culturali.