Scontro frontale ad Arzachena, cinque feriti trasportati in ospedale a Olbia

OLBIA. Intorno alle 7.50 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP 59 in località Cascioni per un incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura ed un furgone si sono scontrati frontalmente.







Cinque i feriti, tutti trasportati all'ospedale dal personale del 118 con altrettante ambulanze. La squadra ha messo in sicurezza gli automezzi e bonificato l'area, mentre alla Polizia di Stato è affidato il compito di accertare la dinamica.

