A Golfo Aranci due giorni di sport e musica con l'evento MOOVE e il festival delle birre artigianali

OLBIA. Tutto pronto per accogliere gli appassionati di sport a Golfo Aranci. Due giorni, oggi e domani, per un vero e proprio villaggio dove poter provare gratuitamente ben 43 discipline diverse, tra queste non potranno mancare sport acquatici come il windsurf, il wingfoil, il sup, il canottaggio a sedile fisso con il gruppo premierò di Golfo Aranci e poi gli sport più particolari come la scherma, l’arrampicata, l’Hockey, il basket, la Pallavolo e il Rugby. Il tutto sarà accompagnato dalle esibizioni di band dal vivo, ben 8, e dagli stand di birra artigianali e street food.







Le attività della Manifestazione MOOVE continueranno nell’Area Music & Fun in Piazza Cossiga dalle 18 alle 24 con un bellissimo programma musicale. Sabato 24 si inizierà con l’esibizione dei Maestri della Scuola Sonos: Ottavio Cocco e Pina Muroni con Giovanni del Fonso a seguire i concerti delle band: Tumbao de Primera, The Vaghi, I Pirati & Panadas Funk. Mentre domenica 25 l’Esibizione degli allievi della Scuola Sonos: Paolo Angeloni, Alberto Morandin, Edoardo Firpo, Luca Lattanzio, Dario Diana, Rocco Pontillo, Simone Poggi, Beatrice Langiu e Anna D’Alessandro. A seguire le band Sophia Murgia Trio, Francesco Piu e The Shakin’ Apes. Durante il MOOVE, in Piazza Cossiga ad accompagnare la musica, gli Stand delle Birre Artigianali e di Street Food a cura dell’Associazione Fermento Sardo.

Una grande occasione per trascorrere a Golfo Aranci questo ultimo straordinario weekend di settembre.