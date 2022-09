© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Oggi intorno alle 12.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti sulla SP 14, all'altezza della frazione San Leonardo in direzione Luogosanto. Una signora, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto uscendo fuori strada. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 e messo in sicurezza l’area dell’incidente.