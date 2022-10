© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In Sardegna si registrano oggi 657 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 607 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3139 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 87 (-2). 7802 sono i casi di isolamento domiciliare (+8). Si registra un decesso nella Asl di Sassari.