Su potenti moto da cross, poi alla fattoria didattica: Vita da aMare entra nel vivo

Perché organizzare una manifestazione come Vita da aMare non è certo uno scherzo, soprattutto quando nelle intenzioni degli organizzatori c’è quella di far vivere delle giornate indimenticabili a tutti i partecipanti: persone con disabilità delle associazioni di Olbia, ma anche di altri territori della Sardegna. Ma come? Regalando loro l’emozione di regatare come dei velisti esperti a bordo di splendide barca a vela in competizioni ufficiali, sfrecciare a bordo di potenti moto da cross accompagnati dai migliori piloti olbiesi in un circuito cittadino realizzato ad hoc, ma anche scoprire realtà del territorio come una fattoria didattica per conoscere da vicino il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento. E proprio queste ultime due novità nel programma della manifestazione hanno dato grande soddisfazione all’amministrazione comunale di Olbia che da quattro anni a questa parte promuove con passione questa importante iniziativa. «Questa edizione di Vita da aMare è corredata di altri eventi straordinari -, come quello della Mototerapia, che ha fatto gioire i cuori di tutti. La Mototerapia, nata dall'intuizione di un grande raider freestyle, Vanni Oddera, il quale ha pensato che le sensazioni trasmesse dalla moto potessero essere di ausilio per le persone con disabilità, si è rivelata anche per noi un'occasione per regalare gioia ai ragazzi, ma anche a noi stessi, poiché oggi si è palesato un meraviglioso esempio di vera inclusione e di abbattimento delle barriere fisiche e mentali. Ho trovato straordinaria la sintonia che si è venuta a creare tra gli studenti di una scuola superiore cittadina, coinvolti attraverso il progetto dell'alternanza scuola lavoro, e i nostri ragazzi speciali, una sintonia naturale, che ha amalgamato tutte le diversità, fino a creare una mescolanza di gioia e di sorrisi condivisi. Ogni anno Vita da aMare mi piace di più. Grazie a tutti, alle associazioni, agli educatori, alle famiglie, ai volontari del 118, naturalmente agli straordinari piloti che oggi hanno permesso questa magica giornata. Quando capiremo che la disabilità potrebbe essere superata, guardandola da un'altra prospettiva, saremo tutti vincitori, basta schiacciare l'acceleratore dell'inclusività vera». Ma gli appuntamenti non sono finiti qui e vita da aMare chiuderà in bellezza proprio domenica 30 ottobre con una delle competizioni più importanti della stagione velica olbiese: la regata dei Legionari che vedrà i ragazzi e ragazze delle associazioni impegnati a competere insieme ai migliori velisti sardi. Buon vento allora!!!